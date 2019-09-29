Москва, 30 сентября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. О рождении год назад дочери Анны рассказал российский певец Сергей Лазарев в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Albin Olsson Сергей Лазарев

По словам певца, ребёнку уже исполнился год. Кто мать Ани, Лазарев не уточнил. Гостям студии певец продемонстрировал свою фотографию с детьми.

Напомним, у Лазарева уже есть сын Никита, а о рождении у него дочери ранее ходили слухи, но певец скрывал это. Оба ребёнка рождены суррогатными матерями.