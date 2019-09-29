Каракас, 30 сентября, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Факты ксенофобии со стороны официальных органов Перу по отношению к мигрантам из Венесуэлы расцениваются официальным Каракасом как элемент агрессии, заявил МИД Боливарианской Республики.

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МИД Венесуэлы выпустил заявление, в котором выразил «решительное неприятие актов ксенофобии, агрессии и преследований в отношении граждан Венесуэлы и граждан, которые мигрировали в Республику Перу».

Акты ксенофобии в отношении венесуэльских мигрантов, по мнению официального Каракаса, осуществляются правительством Перу целенаправленно.

«Эти недостойные действия, направленные миграционными службами на разжигание ненависти, являются частью плана агрессии против Венесуэлы и спровоцированы несколькими расистскими правительствами в регионе в угоду венесуэльской оппозиции, стремящейся к перевороту», — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

Вместе с тем МИД Боливарианской Республики отмечает, что мигранты из Перу (который в стране более 300 тыс. чел.) не испытывают на себе никакой дискриминации.

Официальный Каракас намерен добиваться от ООН осуждения проявлений ксенофобии в Перу.

Напомним, 28 сентября в ходе своего выступления на дебатах в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Мексики Марсело Эбрард призвал мировое сообщество сплотиться перед угрозой распространения расизма.