Одесса, Украина, 29 сентября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Власти Украины приняли решение временно закрыть часть Черного моря из-за ракетных стрельб, об этом 29 сентября сообщает издание «Украинский милитаристский портал».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы», — говорится в заявлении.

В связи с этим подчеркивается, что доступ к некоторым мысам, в частности «Калфа» и «Ледники», будет закрыт.

Напомним, власти Украины и прежде проводили ракетные стрельбы в Одесской области. В частности в августе 2019 года здесь проходили испытания ракетного комплекса «Ольха-М».