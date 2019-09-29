Лондон, 29 сентября, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в том, что он ущипнул ее за ногу, об этом 29 сентября сообщает Business Insider со ссылкой на женщину.

Chatham House Борис Джонсон

Инцидент, по ее словам, произошел «в конце 90-х или начале 2000-х годов», — приводит издание слова Эдвардс.

Как отмечает «пострадавшая», инцидент произошел во время ланча, когда Джонсон, по необъяснимым причинам засунул руку под стол и «сжал ляжку» журналистке.

Эдвардс также отмечает, что аналогичное злодеяние глава британского правительства проделал и с другой девушкой, которая также присутствовала на ланче.

Причина, по которой женщина молчала все эти годы и решила заговорить тогда, когда Джонсону угрожает импичмент, не уточняются. В канцелярии премьер-министра отвергли подобные обвинения.

Напомним, ранее в ноябре 2017 года от аналогичных обвинений пострадал бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, подавший в отставку после того, как признал себя виновным в непростительном внимании по отношению к другой журналистке.

Много лет назад политик погладил по коленке девушку, которая, впрочем, не держала зла на Фэллона, однако это не спасло его карьеру.