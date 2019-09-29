Париж, 29 сентября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не пустили на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, об этом 29 сентября она сообщила на своей странице в Twitter.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Мы с сожалением отмечаем, что семья Ширак отвергла соблюдение республиканских традиций, по которым все избранные представители французского народа могут присутствовать на церемонии прощания с бывшим президентом», — говорится в заявлении.

Напомним, бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября 2019 года. 30 сентября в стране объявлен национальный траур. Поминальная служба пройдет в храме Сен-Сюльпис в Париже, на ней будут присутствовать действующий глава государства Эммануэль Макрон.