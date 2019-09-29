Киев, 29 сентября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, который 29 сентября по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве, посетил мемориальный комплекс в частном порядке. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Bordelais Бабий Яр

«Он (глава Украины) приехал с охраной к мемориалу в частном порядке, — говорится в сообщении. — … Он привез к мемориалу красные розы. Был в черных очках».

Напомним, массовые расстрелы, в которых принимали участие фашистские оккупанты и немецкие коллаборационисты, начались в Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 года. С 1941 по 1943 г. в Бабьем Яру были расстреляны более 150 тыс. человек (евреи, цыгане и советские военнопленные).