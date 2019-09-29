Гонконг, Китай, 29 сентября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Гонконга задержали свыше 100 протестующих, об этом 29 сентября сообщает издание South China Morning Post.

Oscar Chan Полиция

Кроме того, порядка 25 манифестантов пострадали: полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, водометы, а также резиновые пули.

Акции протеста, продолжающиеся в Гонконге несколько месяцев, значительно радикализовались — митингующие начали применять «коктейли Молотова», забрасывая ими правительственные учреждения.

Напомним, манифестации в Гонконге начались после того, как власти региона внесли на рассмотрения парламента законопроект, позволяющий экстрадировать подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай, что по мнению недовольных подрывает автономию провинции.