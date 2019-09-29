Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, 29 сентября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Энергокомпания испанского острова Тенерифе начала работы по восстановлению инфраструктуры электроснабжения. Об этом 29 сентября сообщает агентство Efe.

Santi P.A Тенериф

На острове продолжаются восстановительные работы. На данный момент электричество подано к 40 тыс. потребителям.

Причины отключения острова от электричества не разглашаются. Энергокомпания заверяет, что все электростанции работают в штатном режиме.

Напомним, ранее администрация острова сообщила, что остров полностью остался без света, аэропорты и социальные объекты подключены к резервному питанию. На полное восстановление подачи электричества потребуется около шести часов. .