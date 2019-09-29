Москва, 29 сентября, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Отставку главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова после матча с «Оренбургом» прокомментировал защитник столичной команды Георгий Джикия.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

«Говорить с моей стороны о причине провала Кононова было бы некорректно, — передаёт слова Джикии «Чемпионат». — Но вы всё прекрасно знаете, что всегда важен результат».

По его словам, футболисты столичной команды хотели показать хорошую игру и добиться результата, однако не получилось.

Как передает ИА REGNUM, 29 сентября на стадионе «Спартак» в Москве сыграли столичный клуб и «Оренбург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:2. После матча главный тренер столичной команды ушел в отставку.

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