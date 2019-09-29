Вена, 29 сентября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на выборах в Национальный совет страны, об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

OSZE 2017 Mauerbach Себастьян Курц

«Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы счастливы и сделаем все, чтобы с уважением отнестись к доверию, оказанному избирателями», — прокомментировал Курц предварительные результаты выборов.

Политик отметил, что столь серьезного разрыва между первым и вторым местом на выборах еще не наблюдалось. Курц подчеркнул, что намерен провести переговоры со всеми политическими силами в парламенте.

По предварительным данным, Австрийская народная партия побеждает на выборах в парламент, набирая 37,2% голосов избирателей.