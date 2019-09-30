Москва, 1 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

1 октября

1 октября 1941 года идут сражения под Вязьмой и Брянском. Немецкая 2-я танковая группа Гудериана прорвала оборону советской 13-й и 50-й армий Брянского фронта и продвинулась на 60 км. Немцы заняли Севск, нанесли существенный урон связи между армиями и советским Генштабом.

В тот же день на Московской конференции США и Великобритания согласились начать поставки военных самолётов, танков, противотанковых ружей, зенитных пушек и материалов для военной промышленности в СССР — в обмен на сырьё.

1 октября 1943 года Ставка расформировала Брянский фронт и издала директиву о создании Прибалтийского фронта на базе полевого управления Брянского фронта (фактически создан 10 октября).

Войска Центрального фронта завершили Чернигов-Припятскую наступательную операцию, в ходе которой советские части обосновались на правом берегу Днепра, а также освободили города Нежин, Чернигов и другие.

На Северо-Кавказском фронте началось наступление войск Красной Армии на западную часть Таманского полуострова.

1 октября 1944 года в Москву прибыла делегация правительства Венгрии для переговоров о перемирии.

Войска 1-го Украинского фронта вошли в Чехословакию.

Советские десантные части освободили острова эстонского Моонзундского архипелага Вормси и Муху.