Москва, 29 сентября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. 29 сентября в московском Доме кино состоялась церемониянаграждения призеров ХХVI Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба кинофестиваля ХХVI Международный фестиваль анимационных фильмов «Крок»

Главный приз смотра и 5000 евро достались авторам психологической драмы «Незабываемое» (Франция).

Специальный приз им. Александра Татарского «Высший пилотаж» и 4000 евро присуждён трагикомедии «Томас в долине диких волков» (Эстония, Хорватия, Франция).

Специальный приз за лучший детский фильм и 4000 евро ушли авторам «Бамбышки» (Франция, Бельгия).

Специальный приз жюри и 4000 евро за режиссуру нарратива получил Константин Бронзит, режиссёр драмы «Он не может жить без космоса».

Специальный приз за техническое достижение и 4000 евро присуждён Веронике Соломон за «Люби меня, бойся меня» (Германия).

Лучшим фильмом продолжительностью больше 10 минут стал «Пойду за сигаретами» (Франция). Победителем в категории «фильмы от 5 до 10 минут» был назван «Последний день осени» (Швейцария, Бельгия, Франция). Лучшим фильмом длительностью до 5 минут стал «Голос за кадром» (Бельгия).

Приз в категории «Дебютный фильм» и 4000 евро были присуждены автору фильма «Детки» (Швейцария).

Лучшим дипломным мультфильмом названа бельгийская «Нидергария» (к призу прилагается 4000 евро).

Определили победителей члены жюри: режиссер Светлана Андрианова (Россия); режиссер, художник, музыкант Даниэль Шульич (Хорватия); режиссер Изабель Фаве (Швейцария); режиссер, аниматор, художник Нина Пэйли (США) и режиссер, аниматор, продюсер Уло Пикков (Эстония).

Приз зрительских симпатий и 1000 евро достались Юлии Войтовой за фильм «Ныряльщица». Приз им. Тонино Гуэрра присуждён мультфильму «Слушай, папа» Ольги и Татьяны Полиектовых. Оба этих фильма сделаны русскими авторами во Франции.

Всего в конкурсе смотра было представлено 123 фильма из 33 стран. Президентом фестиваля являетсяЮрий Норштейн.

Фестиваль прошел при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнёр фестиваля — Ассоциация анимационного кино.