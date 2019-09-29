Ла-Пас, 29 сентября, 2019, 20:04 — ИА Регнум. На юге Боливии на трассе произошло крупное ДТП — перевернулся грузовик с людьми. Об этом сообщила местная газета El Deber со ссылкой на источники в полиции.

Kaatjem Авария

Авария произошла в воскресенье, 29 сентября, в департаменте Потоси. По последним данным, в результате ДТП погибли 18 человек, еще 17 получили ранения.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

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