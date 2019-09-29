Пекин, 29 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Власти Китая стремятся как можно быстрее завершить все процедуры по присоединению к Международному договору о торговле оружием, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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«В настоящее время мы проводим соответствующие внутренние юридические процедуры для скорейшего присоединения к данному договору», — сказал Шуан.

Он добавил, что соответствующий шаг демонстрирует приверженность Китая «поддержке мультилатерализма и формированию сообщества единого будущего всего человечества».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация предыдущего президента США Барака Обамы просила сенат ратифицировать этот договор, но ставший президентом Дональд Трамп заявил, что США «никогда не ратифицируют Международный договор о торговле оружием, составленный под эгидой ООН».

В ответ Китай призвал Вашингтон взвесить последствия этого шага, учитывая важность этого документа для предотвращения незаконного оборота оружия в мире.

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