Москва, 29 сентября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не привела никаких доказательств того, что Россия якобы «приложила руку» к скандальной беседе президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом 29 сентября в эфире «Первого канала» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«(Пелоси) совершила еще большую ошибку, сказав, что за этим стоит Россия, не приведя вообще никаких аргументов, а аргументов здесь нельзя было привести никаких», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Нэнси Пелоси заявила, что Россия причастна к скандалу, образовавшемуся вокруг разговора Трампа с Зеленским. Утверждалось, что глава Белого дома якобы оказывал давление на украинского коллегу с целью заставить его выдать компромат на Джозефа Байдена — своего потенциального конкурента от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Читайте также: Просто глупо. Пушков про «руку Москвы» в скандале бесед Зеленского и Трампа