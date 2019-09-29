Тегеран, 29 сентября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю, Рош ха-Шана, на трех языках — на иврите, английском и персидском языках. Сообщение он опубликовал 29 сентября на странице в социальной сети Twitter.

State.gov Синагога в Иране

«С Новым годом наших еврейских соотечественников, а также всех истинных последователей великого пророка Моисея (мир ему)», — говорится в поздравлении.

Сообщение Мусави призвано в очередной раз подчеркнуть, что официальная позиция Тегерана направлена на выстраивание межкультурного диалога с евреями, несмотря на то, что Тегеран не признает государство Израиль и не поддерживает политику, проводимую Тель-Авивом.

Напомним, «Рош ха-Шана», еврейский Новый год, празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года. В 2019 году праздник будет длится с вечера 29 сентября по вечер 01 октября.