Вашингтон, 29 сентября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предпринимал попытки по поиску данных, подтверждающих вмешательство Украины в американские выборы. Об этом 28 сентября сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Издание ссылается на «конспирологическоую версию» Трампа, согласно которой может быть выявлен факт возможной переписки экс-президента Украины Петра Порошенко с Хиллари Клинтон в 2016 году, когда в Соединенных штатах велись президентские предвыборные кампании. По мнению главы Белого дома, некоторые представители из властных структур Украины были связаны с Демократической партией США. Именно они распространяли компрометирующие материалы об экс-главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Кроме этого, речь в статье идет о посещении адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани Украины для подтверждения этой информации.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму телефонных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся 25 июля 2019 года. Этот шаг последовал после публикаций в американских СМИ о том, что в ходе разговора президент США якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал возбудить расследование в отношении сына Джо Байдена.