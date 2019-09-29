Вашингтон, 29 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах сенатор-демократ Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майкла Помпео объяснить, почему американское внешнеполитическое ведомство сменило посла США на Украине Мари Йованович, пишет The Hill.

U.S. Department of State Майк Помпео

«Почему посла США на Украине отозвали в мае 2019 года? Вы одобрили это решение?» — спросил конгрессмен в отправленном Помпео письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает свою работу в Киеве. В Госдепе США отметили, что смена посла плановая — Йованович завершила свой трехлетний дипломатический срок на Украине, как и планировалось ранее.

Читайте также: Демократы в Конгрессе США потребовали от Госдепа документы по Украине