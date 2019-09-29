Донецк, 29 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглось обстрелу со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Армия Украины обстреляла из танков село Ленинское на юге Республики, — отметили в СЦКК. — Было произведено три выстрела».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что на улице города Макеевки было обнаружено самодельное взрывное устройство.

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