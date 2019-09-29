Актер Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
Москва, 29 сентября, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Известный актер Александр Петров заявил о своем желании приостановить карьеру, чтобы заняться благотворительностью, об этом 27 сентября сообщает издание «Известия».
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Александр Петров
"Конечно, через какое-то время мне все равно придется сделать паузу и уйти в тень: нигде не сниматься, возможно, посвятить время другим, не менее важным вещам: благотворительности и театру», — отметил артист в интервью газете.
Напомним, Александр Петров дебютировал на телевидении в 2010 году в эпизодической роли в сериале «Голоса». Наиболее известные его работы в кино — это картины «Притяжение», «Гоголь», «Полицейский с Рублевки».