Багдад, 29 сентября, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией в сельскохозяйственном секторе, сообщает 29 сентября РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сельское хозяйство

Отмечается, что в ходе встречи аль-Хасани с послом РФ в Ираке Максимом Максимовым он призвал к поиску путей повышения эффективности сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, глава Минсельхоза Ирака призвал российские компании инвестировать в российскую экономику и создавать совместные проекты в растениеводстве и животноводстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее призвал компании России инвестировать в иракскую экономику и создавать совместные проекты в растениеводстве и животноводстве подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит двум странам увеличить число исследователей при реализации совместных проектов.

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