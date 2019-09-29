Москва, 29 сентября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 29 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта Внуково

Так, по состоянию на 17:57 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны девять рейсов, ещё два отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны шесть авиарейсов, ещё один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержаны девять авиарейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях пока не сообщаются.