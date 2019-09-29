Стамбул, Турция, 29 сентября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Власти Турции, которые планируют укреплять военную мощь страны, делают ставку на развитие отечественного оборонпрома. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на торжественной церемонии передачи ВМС четвертого корвета отечественного производства.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция полна решимости развивать военные технологии, создавать отечественное вооружение во всех областях… — сказал глава государства. — Повышается импортозамещение».

По его словам, оборонная промышленность Турции, которая в последние годы добилась «крупных успехов», покрывает уже 70% нужд страны.

Напомним, 27 сентября агентство Reuters сообщило, что глава Турции Реджеп Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу продать зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

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