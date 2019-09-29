Москва, 29 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В московских поликлиниках с 30 сентября по 5 октября 2019 года проведут цикл бесплатных мероприятий, направленных на профилактику различных заболеваний и их раннюю диагностику. Об этом 29 сентября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«Посетители смогут бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, проверить функцию легких, определить уровень холестерина и глюкозы в крови, а также провести экспресс-оценку состояния сердца», — говорится в сообщении.

Среди важных направлений работы специалистов медицинских учреждений Москвы, будет профилактика острых респираторных заболеваний и гриппа среди детей и пожилых людей, профилактика онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сотрудники поликлиник также подскажут родителям как сформировать у ребенка правильные привычки и привить ему здоровый образ жизни. С более подробной программой акции можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что медицинские учреждения Москвы в рамках реализации проекта «Входите, открыто!» в октябре проведут Дни открытых дверей.