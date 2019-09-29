Санкт-Петербург, 29 сентября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В Большом драматическом театре имени Товстоногова состоялась премьера спектакля «Палачи» по одноименной пьесе известного ирландского драматурга Мартина МакДонаха, об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) By Tabercil Мартин МакДонах

Главную роль в постановке исполнил народный артист СССР Олег Басилашвили, премьера была приурочена к 85-летию выдающегося актера, а также к 100-летию БДТ.

«Острые темы жестокости и равнодушия, поднятые в пьесе «Палачи», превращаются в размышление о личной ответственности человека за свои поступки», — отмечают создатели спектакля.

Напомним, Мартин МакДонах известный ирландский драматург и кинорежиссер, творчество которого было открыто для российского зрителя постановками Пермского театра «У Моста». Первым российским спектаклем по произведению именитого мастера стал «Сиротливый запад», поставленный в Перми в 2004 году.