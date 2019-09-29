Москва, 29 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков представил на суд поклонников новую песню, получившую название «Вечерний М», соответствующее видео было размещено 28 сентября на официальной странице певца в YouTube.

(сс) Lumiere2 Борис Гребенщиков

Содержание песни вызвало неоднозначные трактовки у пользователей интернета. Некоторые слушатели расценили песню как критику в адрес политических передач, однако кому-то песня показалась сатирой на известную передачу «Вечерний Ургант».

Запись уже набрала порядка 70 тыс. просмотров. Как указывается в подписи к видео — съемка и запись принадлежат известном драматургу Ивану Вырыпаеву.