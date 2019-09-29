Кемерово, 29 сентября, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Вгороде Кемерове сегодня, 29 сентября, прошёл первый областной инклюзивный «Бал цветов». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на бал собрались более 100 людей с ограниченными возможностями здоровья.

Vk.com/bal_zvetov?w=address-183084598 Скриншот со страницы группы «Балл цветов» в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказали организаторы, несколько месяцев специалисты студии исторического и постановочного танца «Сюита» работали с участниками над постановкой полонеза, вальса и котильона.

Результаты работы были показаны во время творческого вечера. Кроме того инклюзивный бал стал хорошей возможностью для участников найти новых друзей и пообщаться с интересными людьми.

Побывавшие на балу охотно делятся фотографиями на своих страницах в социальных сетях.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. В 2019 году он стал победителем конкурса по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Отметим, что в Кузбассе около восьми инклюзивных студий, где занимаются танцами с детьми, подростками и молодежью.