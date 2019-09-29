Самара, 29 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Артист Дима Билан 29 сентября находится в Самаре, где планируется концерт на площади Куйбышева, который станет своеобразным «извинением» за нетрезвое выступление певца в День города. Перед концертом он посетил Студию инклюзивного творчества, сообщает администрация города.

Daniel Kruczynski Дима Билан

Артист пообщался воспитанниками и сотрудниками центра, а также подарил сертификат на 1 млн рублей, на средства которого будет установлена инклюзивная детская площадка.

Дети подарили Билану поделки, сделанные своими руками, а также вместе с ним спели несколько песен.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления в Самаре 8 сентября Дима Билан вышел на сцену нетрезвым, чем возмутил горожан. Позднее артист опубликовал в соцсети видео, в котором извинился, пообещал бесплатно выступить снова, а также приобрести для города детскую площадку и медицинское оборудование в одно из учреждений.