Митинг оппозиции проходит в Москве на проспекте Сахарова
Москва, 29 сентября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Москве в эти минуты проходит митинг оппозиции, передаёт 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Андрей Черкасский ИА Красная Весна
Проспект Сахарова. Москва
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