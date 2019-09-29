Москва, 29 сентября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Москве в эти минуты проходит митинг оппозиции, передаёт 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Проспект Сахарова. Москва

Дядя Азамата Мифтахова рассказал о деле своего племянника. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник рассказал о поддержке из города на Неве.

Директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов призвал поддержать ФБК, в отношении которого возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, акция проходит на проспекте Академика Сахарова.