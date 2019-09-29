Москва, 29 сентября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. В эти минуты на проспекте Академика Сахарова начался митинг оппозиции, передаёт 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Митинги в Москве

В 15:10 организаторы сообщили со сцены, что митинг начнётся «через пять минут». Протестная акция должна была начаться в 15:00.

Участники акции развлекают друг друга скандированием политических лозунгов. Со сцены играет музыка. Их собралось, по предварительным оценкам, несколько тысяч человек.