Киев, 29 сентября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. 41% своих доходов граждане Украины тратят на продукты питания. Об этом 28 сентября сообщает Комсомольская правда в Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

На коммунальные платежи украинцы в среднем тратят 13%. Правда данная цифра не отображает положение одиноких пенсионеров, у которых зачастую на коммунальные платежи уходит более половины пенсии. 10% тратится украинцами на транспортные расходы, 5,6% — на здравоохранение, 4,8% — на одежду и обувь, а 7,1% — на «вредные привычки» — сигареты, алкоголь, наркотические вещества. На одежду тратится 3,7%.

Напомним, ранее бывший министр социальный политики Андрей Рева заявлял, что граждане Украины так много тратят на еду, не потому, что цены на продукты питания высокие, а потому, что они «много едят».