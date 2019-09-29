Киев, 29 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении. Об этом 29 сентября заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщает ЛИЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Нововведения приняты Кабинетом министров Украины 17 июля 2019 года. Кобцева предупредила жителей республики, что Украины может по любому поводу задержать кого-либо при пересечении линии разграничения, дабы потом выдвинуть против задержанных «надуманные обвинения».

Напомним, ранее в украинском министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий» сообщалось об изменении сроков действия разрешения на пересечение линии разграничения в Донбассе. Заявления на пересечение пункта разграничения, которые подавались после 28 марта будут бессрочными, отмечали в министерстве.