Нижний Новгород, 29 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Нижегородские власти планируют провести реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Тендер по выбору подрядчика проекта объявлен 27 сентября, свидетельствует документация, опубликованная на портале госзакупок.

Пресс-служба театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Нижегородский театр оперы и балета

Конкурс объявлен Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, приказом ведомства от 22 мая текущего года здание оперного театра внесено в единый государственный реестр ОКН.

В частности, подрядчик должен выполнить обследование несущих и ограждающих конструкций, обмерные работы, а также определить физико-механические характеристики материалов и их повреждений, вызванных различными факторами. При этом при реставрации необходимо сохранить геометрию всех конструктивных элементов памятника, архитектурный облик реставрируемого объекта, объемно-пространственное и объемно-планировочное решение, а также внутреннюю структуру здания.

Начальная (максимальная цена) контракта составляет 1,486 млн рублей, работы будут финансироваться из областного бюджета 2019 года.

Подрядчик должен определиться 31 октября 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, здание театра было построено в 1903 году и являлось изначально Народным домом, так называемым «зданием просвещения, труда и отдыха». Дом строился по инициативе Общества распространения начального образования в Нижегородской губернии при поддержке знаменитого певца Федора Шаляпина, концертом которого и открылся Народный дом. В 1935 году здание перестроили под театр оперы и балета. Первый театральный сезон открылся в октябре 1935 года оперой Александра Бородина «Князь Игорь». Вторым репертуарным спектаклем стал «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В феврале 1937 года театру было присвоено имя А. С. Пушкина. В 1986 году впервые на площадке театра прошел Всероссийский фестиваль «Болдинская осень». С 1988 года фестиваль стал ежегодным.

В 2016 году в здании театра завершился масштабный капитальный ремонт и реставрация. Работы проводились также за счет областного бюджета, стоимость оценивалась в 56 млн рублей.