Москва, 29 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В Москве 29 сентября собираются представители оппозиции на акцию протеста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Проспект Сахарова. Москва

Митинг пройдёт на проспекте Академика Сахарова, начало назначено на 15:00. За 20 минут до старта акции на месте её проведения уже довольно многолюдно.

«Кто желает помочь политзаключённым? На поездки в колонию, на адвокатскую помощь. Есть такая возможность!» — обращается с помощью громкоговорителя к участникам митинга неизвестный мужчина.