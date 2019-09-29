Киев, 29 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Обнародования стенограммы телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным потребовали граждане Украины. Соответствующая петиция 28 сентября появилась на сайте президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Поводом к петиции послужил «дипломатический скандал» связанный с обнародованием стенограммы телефонного разговора Зеленского с Трампом, говорится в петиции.

«Подчеркиваем, что Вы — президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора — Путиным», — говорится в тексте.

По состоянию на 29 сентября петиция набрала 211 из необходимых 25 000 голосов.

Напомним, ранее по согласованию с Владимиром Зеленским была опубликована стенограмма его разговора с Дональдом Трампом. Отметим, Владимир Зеленский дважды имел телефонный разговор с Владимиром Путиным.