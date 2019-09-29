Брюссель, 29 сентября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Правительство США может ограничить взаимодействие со странами-союзниками, которые не откажутся от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei, заявил заместитель помощника госсекретаря США по киберполитике Роб Страйер на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg.

VistaCraft Huawei

Страйер подчеркнул, что речь идёт не только об ограничении обмена разведданными, но и о других мерах воздействия. При этом он не уточнил, какие именно меры может принять правительство США.

Ранее представители администрации президента США Дональда Трампа уже заявляли, что Вашингтон готов отказаться от обмена разведданными с союзными странами, которые будут использовать китайское оборудование при развёртывании сетей связи 5G. В правительстве США считают, что телекоммуникационное оборудование Huawei может использоваться спецслужбами Китая для шпионажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в правительстве Норвегии заявили, что не будут запрещать операторам связи сотрудничать с компанией Huawei при реализации проектов в сфере 5G.