Киев, 29 сентября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Пенсионная реформа бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «выбросила» из пенсионной системы ряд категорий пенсионеров. Об этом 27 сентября заявила депутат Рады Наталья Королевская в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Наталья Королевская отметила, что в результате пенсионной реформы Гройсмана те люди, которые имели высокую заработную плату, были обеспечены более-менее высокой пенсией. Однако те люди, которые при стаже работы по 30−40 лет имели низкую заработную плату, как часто было в советский период, не получили возможность получить более-менее достойную пенсию. Этим людям пенсии «не пересчитали», — отметила Королевская.

Депутат обратила внимание, что эта ситуация привела к «колоссальнейшей пропасти» между получателями более-менее высокой пенсии и получателями «нищенской, мизерной» пенсии. Королевская отметила, что дефицит пенсионного фонда на сегодняшний день составил 17 млрд. гривен.

Напомним, в 2012—2014 годах Наталья Королевская занимала должность министра социальной политики. Отметим, ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева обещал повысить пенсии тем пенсионерам, которые в советское время получали низкие зарплаты.