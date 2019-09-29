Кетовский район, Курганская область, 29 сентября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Курганской области глава Кетовского района Владимир Архипов выразил недоумение по поводу поведения земляков. В посёлок Введенский вкладываются миллионы на развитие дорожной сети и благоустройство, а вместо благодарностей районным властям приходится читать ругательства от жителей в социальных сетях, словно и не было до этого десятилетий разрухи. Владимир Архипов назвал в своём аккаунте такое поведение «хамством «патриотов» малой родины» .

Https://vk.com Возмущённый пост главы Кетовского района

Волна возмущения в социальных сетях началась с видео, где наглядно показано, что по поселковой дороге проехать невозможно. Правда, там идёт ремонт…

«Насыпали песка и потерялись», — пишут жители посёлка о подрядчиках, которые должны были сдать объект 30 сентября.

Владимир Архипов пояснил землякам, что работы по строительству дороги ведутся, но подвела погода. В ответ он получил шквал нареканий.

«Никогда не требовал благодарности за свой труд, но откровенное хамство от «патриотов» малой родины просто удивляет. В августе задавался вопросом, а нужен ли жителям Введенского комфорт и уют в поселке, получил ответ — «нет». Никто не вышел на субботник, никто не поддержал инициативу по благоустройству дворов. И если кто-то скажет, что это моя работа, то посоветую читать закон о местном самоуправлении. Делаю вывод — будем работать там, где помогают, а не мешают».

В комментариях жители посёлка отметили, что они видят изменения к лучшему. Однако опровергают заявленное главой района — жители посёлка Введенский вышли-таки на субботник. Возможно, не столь массово, как хотелось бы руководителям муниципального образования. Жители Введенского пишут, что помимо дороги, с разбитости которой началась критика главы района в соцсетях, необходимо обратить внимание на отсутствие игрушек и методических пособий в местном детском саду.