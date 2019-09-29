Москва, 29 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин предложил направить на стимулирование экспорта услуг из России почти 250 млрд рублей на период до 2024 года. Соответствующее письмо с инициативой он направил первому вице-премьеру — министру финансов России Антону Силуанову, пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Орешкин

Орешкин считает, что экспорт услуг может стать хорошим драйвером роста российской экономики. Государственная поддержка экспорта услуг ранее не использовалась в России широко и министр предлагает это изменить.

Речь в первую очередь идет о продаже нематериальных услуг за границу. Например это разработка российскими IT-компаниями софта по заказу иностранцев.

Помимо прочего такие средства предлагается потратить на поддержку производства аудиовизуальной продукции (например фильмов) в России иностранными кинокомпаниями, на адаптацию результатов интеллектуального труда граждан России к требованиям внешнего рынка, а также на программу субсидирования ставок по экспортным кредитам. Также речь идет о выделении дополнительных средств на развитие туризма.

Орешкин считает, что сейчас распределение денежных средств внутри национального проекта по международной кооперации является несправедливым. Так, часть мероприятий была включена в национальный проект только в июне этого года, и на них даже не было заложено финансирование. Это, по мнению Орешкина, создает риск невыполнения указа президента России о том, что экспорт услуг из России к 2024 году должен составит $100 млрд. Чтобы этого достичь Орешкин и просит выделить на поддержку экспорта услуг столь значительную сумму — 244,9 млрд рублей до 2024 года. Сейчас на эти цели предусмотрено в 42 раза меньшая сумма.