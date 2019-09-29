Мадрид, 29 сентября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В ходе общих политических дебатов в Каталонии, проходивших на этой неделе в парламенте региона, было принято 77 резолюций, предложенных различными группами депутатов. На обсуждение оказались вынесены столь разные темы, как право на самоопределение, изгнание из Каталонии Гражданской гвардии и прекращение так называемых correbous — традиционных праздников с использованием животных, сообщает испанское издание El Pais.

ИА REGNUM Каталония

Союзникам регионального правительства, партиям Junts per Catalunya (JxCat) и Esquerra (ERC) — выступающим за независимость Каталонии от Испании — удалось добиться одобрения 31 из своих совместных предложений. В теории эти резолюции подлежат обязательному исполнению. Одна из важнейших — осуществление суверенитета и право на самоопределение так называемых каталонских земель (стран каталонского языка). Помимо Каталонии, в их число входят Валенсия, Балеарские острова и французский Руссильон.

Кроме того, на дебатах было решено прекратить проведение праздников correbous с участием быков (ввиду трагедии, случившейся прошлым летом, когда бык ранил два десятка людей) и попросить Гражданскую гвардию покинуть регион, поскольку она проявила себя как «полиция политического характера». Также обсуждался один из наиболее чувствительных вопросов — членство в ЕС и НАТО в случае получения каталонцами независимости. Когда спикера Junts per Catalunya Эдуарда Пухоля спросили о его позиции на этот счет, он ответил, что союз с Европой не подвергается сомнению, а движение за каталонскую независимость является «глубоко европеистским».