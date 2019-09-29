Пекин, 29 сентября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Румынская теннисистка Симона Халеп уверенно обыграла шведку Ребекку Петерсон в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

si.robi Симона Халеп

Румынка легко обыграла шведку в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. За это время Халеп, являющаяся 6-й ракеткой мира, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Её оппонентка, занимающая 53-ю строчку рейтинга WTA, за это же время ни разу не подала навылет и один раз ошиблась при подаче.

Счёт личных встреч спортсменок стал 2−0 в пользу румынки.

Отметим, во втором круге турнира WTA в Пекине Симона Халеп сыграет с победительницей противостоянии между российской теннисисткой Екатериной Александровой и представительницей США Бернардой Перой.