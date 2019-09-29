Боровск, Калужская область, 29 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В деревне Кривское Боровского района Калужской области произошло возгорание сараев. После локализации пожара были обнаружены обгоревшие останки человека, сообщили 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Сарай после пожара.

По предварительным данным, погибшим является 63-летний местный житель, который использовал один из сараев в качестве жилья. Также получены информация о том, что сгоревший мужчина злоупотреблял спиртным.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия. По данному факту следственными органами проводится проверка.