Казань, 29 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В МВЦ «Казань Экспо» подведены итоги школьного хакатона, который проходил в рамках финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»). В нем принимали участие 500 учащихся 8−11 классов, увлекающихся программированием, из разных школТатарии. Победителями стали 14 команд.

Пресс-служба конкурса Цифровой прорыв Победители хакатона

Команды соревновались в двух возрастных номинациях — «Юниоры» (8−9 класс) и «Профиль» (10−11 класс). В каждой из них были определены по два призовых места в направлениях «Админтрек», «Бизнестрек», «Роботрек» и «Кодтрек». Кроме того, в каждой из номинаций были выделены по три лучшие команды, набравшие больше всего очков в командном зачёте. Для выполнения заданий от школьников требовался опыт работы с программным обеспечением для профилактики компьютеров; навыки программирования на языках, включенных во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике, в том числе предназначенных для программирования роботов, а также понимание принципов автоматизации бизнеса.

«Я очень горжусь, что у нас в России такая талантливая, яркая и активная молодежь. Пройдут годы, и вы будете вспоминать не только день, когда принимали участие в крупнейшем хакатоне России, но и опыт, который приобрели в Казани — это и работа в команде, и решение сложных задач в ограниченные сроки. Уверен, что вы в будущем будете управлять крупнейшими технологическими компаниями в России», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

«Для нас это пилотный проект, который стал очень успешным опытом. Из пятисот участников около десяти ранее участвовали в хакатонах. В будущем мы хотим, чтобы каждый школьник, увлеченный ИТ, смог с помощью «Цифрового прорыва» стать хакатонщиком и открыть для себя двери перспективной профессии — ИТ-специалиста», — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Школьный хакатон прошел при поддержке фирмы «1С», Университета Иннополис и Университета Талантов Республики Татарстан. Задания, предложенные участникам, были максимально приближенными к реальным условиям рынка.

«Я считаю, что такие мероприятия помогают молодым специалистам поверить в себя и свои силы. Команды показали хороший результат, что демонстрирует высокий уровень подготовки участников. Кадры — главное в IT-индустрии, и участники этого хакатона — ее будущее», — сказал заместитель директора «1С» по работе с молодежью Никита Старичков.

«Все без исключений 500 участников Республики Татарстан для нас победители. Мы очень гордимся вашими достижениями и хотим, чтобы с каждом годом все больше наших школьников принимали участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах и показывали блестящие результаты», — сказал первый заместитель министра образования и науки Татарии Ильсур Хадиуллин.

Призовой фонд школьного хакатона составил 550 000 рублей. Участники получили сертификаты на курсы по программированию от фирмы «1С» и призы от партнеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к нему были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность войти в преакселератор «Цифрового прорыва» и пройти обучение по специальной образовательной программе в сопровождении личного трекера с последующим финальным мероприятием в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

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