Лондон, 29 сентября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт может в будущем возглавить один из клубов английской Премьер-лиги (АПЛ), сообщает 29 сентября Daily Star.

Антон Зайцев Гарет Саутгейт

По данным источника, руководство лондонского клуба «Тоттенхэм» считает Саутгейта основным кандидатом на должность своего нового главного тренера в случае, если нынешний главный наставник лондонской команды Маурисио Почеттино покинет её.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах Почеттино заинтересованы такие клубы как «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Отметим, после семи туров АПЛ команда «Тоттенхэм» занимает четвертое место турнирной таблицы с 11 очками.