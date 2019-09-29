Калуга, 29 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Мумию мужчины 1962 года рождения обнаружили в закрытой квартире на улице Кирова в Калуге. Об этом 29 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По информации правоохранителей, в связи с длительным отсутствием одинокого мужчины, соседи обратились к его родственникам. В присутствии сотрудников полиции сестра мужчины с помощью своего ключа открыла квартиру и на кухне обнаружила умершего брата. В целях установления причины и давности смерти следователем назначено судебно-медицинское исследование, опрошены свидетели. Со слов соседей, последний раз они видели мужчину живым в мае этого года.

Также, согласно полученной информации умерший имел проблемы со здоровьем. В ходе проверки, следователем не было обнаружено следов стороннего проникновения в квартиру.