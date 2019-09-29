Вашингтон, 29 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. По итогам 2019 года рынок смартфонов сократится на 3,2%, однако развитие технологий мобильной связи пятого поколения (5G) поможет рынку начать расти в 2020 году, считают аналитики исследовательской компании Gartner.

DariuszSankowski Смартфоны

Согласно оценкам Gartner, в 2019 году будет поставлено 1,74 млрд мобильных телефонов, тогда как годом ранее было продано 1,81 млрд устройств.

«Чтобы обеспечить возобновление роста продаж смартфонов операторы мобильной связи начинают уделять особое внимание характеристикам производительности 5G, таким как более высокая скорость… В результате воздействия технологий 5G рынок смартфонов, как ожидается, вернется к росту на 2,9% в 2020 году», — считает старший директор по исследованиям Gartner Ранджит Атвал.

Эксперты прогнозируют, что на долю 5G-смратфонов в поставках 2020 года придётся 10%, а к 2023 году доля таких устройств вырастет до 56%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в китайской компании Oppo пообещали установить 5G-модемы на все смартфоны дороже $420, выпуск которых запланирован на 2020 год.