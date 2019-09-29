Курган, 29 сентября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Доходы консолидированного бюджета Курганской области за январь-июль 2019 года достигли 25,636 млрд рублей и к уровню аналогичного периода 2018 года возросли на 0,5%. Наибольший рост собственных доходов приходился на акцизы — 17,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Расходы консолидированного бюджета также возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,2% и составили за январь-июль 25,643 млрд рублей. Уменьшение финансирования произошло по статьям расходов на сельское хозяйство и рыболовство, культуру и кинематографию, здравоохранение, средства массовой информации.

Из поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы по налогу на добавленную стоимость. Они составили в общей массе 28,7% (в 2018 году — 23%), а налог на доходы организаций — 18,2% (было 18,9%). По-прежнему лидирует в поступлениях в бюджет Зауралья налог на доходы физических лиц — 32,3% (было 35%).

Задолженность перед бюджетом по налоговым платежам на 1 августа 2019 года в Курганской области составила 4,22 млрд рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам — 685 млн рублей, по региональным — 374,9 млн рублей, по местным — 197,9 млн рублей.