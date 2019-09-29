США, 29 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Американские учёные доказали, что шум городского транспорта или океана защищает сверчков от их самых страшных врагов — мух-паразитов, не позволяя мухам отыскать жертв на слух. Статья об исследовании опубликована в Royal Society Open Science.

Сверчок

Учёные из Калифорнийского политехнического университета под руководством Дженнифер Филипс обнаружили, что серьёзным фактором для взаимодействия сверчков с их паразитами может стать шумовое загрязнение.

«Пение» сверчков (звуки, которые они издают за счёт движения крыльев) привлекает не только самок, но и муху-паразита рода Ormia. Насекомое, обитающее в Северной Америке, ориентируется на звук и высаживает свои личинки на сверчка или рядом с ним. Личинка внедряется в тело сверчка, и через 7−10 дней он гибнет. В некоторых популяциях этими личинками заражено до 60% особей.

Исследователи провели эксперимент: они установили динамики, через которые проигрывали записи брачных сигналов сверчков. Другими динамиками транслировалась запись городского шума либо звук океанского прибоя. При этом учёные меняли громкость звука. По дороге к динамикам они расположили шестьдесят ловушек — деревянных пластинок, намазанных клеем. Эксперимент начинался вечером, в период активности мух-паразитов, и длился около 2-х часов. После чего исследователи считали пойманных на клей паразитических мух.

Как показал эксперимент, при наибольшем воздействии городского шума — звуке порядка 65 децибел — пойманных паразитов (60) было примерно в 2 раза меньше, чем в случае низкой громкости шума (39 дб). Учёные сделали вывод, что городской шум может оказать положительное воздействие на выживание сверчков. При этом они заметили, что следует также узнать, как шумовое загрязнение влияет на возможность привлечения самок.

Учёные считают, что это исследование должно обратить внимание на антропогенные изменения звукового ландшафта, а также на их последствия.

Интересно, что один из видов сверчка, Teleogryllus oceanicus, завезённый на Гавайские острова, чтобы спастись от мух-паразитов, постепенно начал «неметь». Большинство самцов имеют изменённый звуковой аппарат, который уже не производит звуки. Исследования показали, что лишь десять процентов самцов сохранили способность к «пению». При этом заражённость личинками паразитов тоже оказалась низкой — не более 1%. Оказалось, «немые» самцы садились рядом с «поющими», которые, привлекали самок и для себя, и для того парня. Но такой вариант смог быть реализован в рамках небольшой островной популяции, где изменчивость заведомо выше. На материке подобных изменений зафиксировано не было.