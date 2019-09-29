Вашингтон, 29 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Приложение «Ваш телефон» для операционной системы Windows 10 получило ряд новых функций, улучшающих удалённое взаимодействие с Adroid-смартфонами. Об этом сообщает Neowin.

Windows 10

Приложение «Ваш телефон» связывает персональный компьютер под управлением операционной системы Windows 10 со смартфоном на базе Android. Оно позволяет читать с экрана компьютера SMS-сообщения, просматривать фотографии со смартфона, а также запускать мобильные приложения.

В открытой версии приложения «Ваш телефон» появилась возможность отслеживания уровня заряда батареи смартфона, а в версии для тестеров добавлена функция ответа на сообщения и другие уведомления, приходящие на смартфон. Ожидается, что в скором времени эта функция также будет добавлена в открытую версию приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября менеджер компании Microsoft Юсуф Мехди заявил, что количество компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 10, превысило 900 млн.