Пекин, 29 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Оаска одержала верх над представительницей США Джессикой Пегулой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

si.robi Наоми Осака

Японка обыграла американку в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Отметим, соперницей Осаки в следующем круге турнира в Пекине станет победительница противостояния между швейцаркой Жиль Тайхман и немкой Андреа Петкович.

Напомним, призовой фонд турнира WTA в Пекине составляет $7,430 млн.